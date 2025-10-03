После несчастного случая с пенсионером трамваи и автобусы сделают безопаснее

Подвижной состав общественного транспорта Екатеринбурга оборудуют средствами обзора и контроля закрытия дверей – там, где таких устройств еще нет.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, такое решение было принято на заседании комиссии по безопасности движения общественного транспорта. Основной темой встречи стал анализ дорожно-транспортных происшествий с участием трамваев, троллейбусов и автобусов.

Напомним, 13 сентября 85-летний Геннадий Лобов попал под трамвай на улице Халтурина. Конечность пришлось ампутировать выше колена. По словам дочери мужчины, трамвай тронулся с места с открытыми дверями в момент, когда пенсионер начал выходить. Семья пострадавшего столкнулась с необходимостью оплаты лечения, реабилитации и поиска сиделки. Дополнительная сложность состоит в том, что мужчина живет на четвертом этаже в доме без лифта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

