Председатели 8 городских дум предложили регистрировать самокатчиков на Госуслугах

Председатели дум восьми российских городов подписались под инициативой ввести обязательную регистрацию через Госуслуги для водителей самокатов. Документ будет направлен во Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления.

Как сообщили в пресс-службе гордумы Екатеринбурга, депутаты предлагают сделать обязательным получение карты водителя самоката по типу Fan ID с обязательной идентификацией через Госуслуги. Карта будет доступна жителям старше 16 лет.

«Это касается не только тех СИМов, что берут в аренду, но и собственных. Идентификация должна стать превентивной мерой правонарушений и помочь сформировать культуру безопасного передвижения с использованием СИМ», – отметила председатель ЕГД Анна Гурарий.

Обращение подписали спикеры гордум Екатеринбурга, Челябинска, Якутска, Волгограда, Кургана, Перми, Луганска, Магнитогорска.

Как уже писал «Новый День», по состоянию на 5 сентября в Свердловской области было зарегистрировано 119 ДТП с электросамокатами, при этом 94 происшествия (80%) случились в Екатеринбурге. Несмотря на общее снижение аварийности на 14,4% по сравнению с прошлым годом, тяжесть последствий значительно возросла. Погибли 4 человека, при этом трое из них – в столице Урала (+200%). Травмы получили 116 участников движения, каждый третий из которых – несовершеннолетний.

Екатеринбург, Елена Владимирова

