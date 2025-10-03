российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 3 октября 2025, 15:37 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Суд взыскал 100 тысяч рублей за заражение лицеиста УрФУ норовирусом

Компания, которая готовила обеды для учащихся СУНЦ УрФУ, заплатит 100 тысяч рублей семье одного из тех, кто заразился норовирусом в марте этого года. Как сообщили в пресс-службе Кировского райсуда Екатеринбурга, сегодня суд удовлетворил иск Роспотребнадзора к ООО «Общественное питание», поданный в интересах М.А. Лихачевой и ее сына-лицеиста.

Как уже писал «Новый День», 11 марта ученики лицея, живущие в общежитии, заразились норовирусом. Пострадали несколько десятков подростков и сотрудников, по последним данным – всего 81 человек. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Роспотребнадзор включил ООО «Общественное питание» в реестр недобросовестных поставщиков. Одновременно свердловский Роспотребнадзор начал готовить коллективный иск к этой компании. В июне суд вынес приговор в отношении завпроизводством Елены Антроповой. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг в сфере общественного питания, на срок 1 год 6 месяцев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,