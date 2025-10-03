Суд взыскал 100 тысяч рублей за заражение лицеиста УрФУ норовирусом

Компания, которая готовила обеды для учащихся СУНЦ УрФУ, заплатит 100 тысяч рублей семье одного из тех, кто заразился норовирусом в марте этого года. Как сообщили в пресс-службе Кировского райсуда Екатеринбурга, сегодня суд удовлетворил иск Роспотребнадзора к ООО «Общественное питание», поданный в интересах М.А. Лихачевой и ее сына-лицеиста.

Как уже писал «Новый День», 11 марта ученики лицея, живущие в общежитии, заразились норовирусом. Пострадали несколько десятков подростков и сотрудников, по последним данным – всего 81 человек. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Роспотребнадзор включил ООО «Общественное питание» в реестр недобросовестных поставщиков. Одновременно свердловский Роспотребнадзор начал готовить коллективный иск к этой компании. В июне суд вынес приговор в отношении завпроизводством Елены Антроповой. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг в сфере общественного питания, на срок 1 год 6 месяцев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube