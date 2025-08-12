Роспотребнадзор требует взыскать 100 тысяч в пользу одного из отравившихся в марте учеников СУНЦа

В Кировский райсуд Екатеринбурга поступил первый иск о компенсации морального вреда за заражение учащегося СУНЦ УрФУ норовирусом в марте этого года. Как сообщает пресс-служба суда, иск подало региональное управление Роспотребнадзора в интересах Лихачевой М.А. – матери одного из учащихся – и ее несовершеннолетнего ребенка. Ответчик – ООО «Общественное питание», которое оказывало лицею услуги по организации питания учащихся.

Истец просит взыскать с ООО «Общественное питание» компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей. Рассмотрение дела назначено на 23 сентября. Как уже писал «Новый День», 11 марта ученики лицея, живущие в общежитии, заразились норовирусом. Пострадали несколько десятков подростков и сотрудников, по последним данным – всего 81 человек. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Роспотребнадзор включил ООО «Общественное питание» в реестр недобросовестных поставщиков. Одновременно свердловский Роспотребнадзор начал готовить коллективный иск к этой компании. В июне суд вынес приговор в отношении завпроизводством Елены Антроповой. В суде доказано, что именно ее неосторожные действия повлекли массовое отравление. Вину Антропова признала полностью. В суде сообщила об искреннем раскаянии, пояснила, что сожалеет о том, что в результате ее неосторожных действий произошло массовое отравление людей, приносит всем пострадавшим извинения. Отметила, что умышленных действий на массовое отравление людей не совершала. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг в сфере общественного питания, на срок 1 год 6 месяцев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

