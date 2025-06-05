Вынесен приговор по делу о массовом отравлении в СУНЦ УрФУ

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор заведующей производством ООО «Общественное питание» Елене Антроповой. Она признана виновной по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Как уже писал «Новый День», 11 марта ученики лицея, живущие в общежитии, заразились норовирусом. Пострадали несколько десятков подростков и сотрудников, по последним данным – всего 81 человек. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Роспотребнадзор включил ООО «Общественное питание» в реестр недобросовестных поставщиков. Одновременно свердловский Роспотребнадзор начал готовить коллективный иск к этой компании.

В суде доказано, что именно неосторожные действия Антроповой повлекли массовое отравление.

Вину Антропова признала полностью. В суде сообщила об искреннем раскаянии, пояснила, что сожалеет о том, что в результате ее неосторожных действий произошло массовое отравление людей, приносит всем пострадавшим извинения. Отметила, что умышленных действий на массовое отравление людей не совершала.

Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг в сфере общественного питания, на срок 1 год 6 месяцев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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