К поставщику еды в СУНЦ готовят коллективный иск

Свердловский Роспотребнадзор готовит коллективный иск к ООО «Общественное питание», которое отвечало за поставку еды в СУНЦ УрФУ. «В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди учащихся проведено эпидемиологическое расследование на пищеблоке при образовательном учреждении. Выявлены многочисленные нарушения со стороны организатора питания. Управление Роспотребнадзора предлагает пострадавшим присоединиться к коллективному иску», – отметили в надзорном ведомстве.
Там уточнили, что желающие до 1 июня должны заполнить заявление и предоставить в екатеринбургский отдел Роспотребнадзора на Мичурина, 91, оригинал заявления, копию паспорта и свидетельства о рождении, справку об обучении в СУНЦ, квитанцию об оплате услуг питания, копию паспорта законного представителя (главная страница и регистрация), копию экстренного извещения, копию медицинского заключения, копию справки-выписки из амбулаторной карты, копию медицинской справки и копию СНИЛС.
Напомним, 11 марта ученики лицея, живущие в общежитии, заразились норовирусом. Пострадали более 30 подростков. СУНЦ ушел на дистант до конца месяца. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Роспотребнадзор уже включил ООО «Общественное питание» в реестр недобросовестных поставщиков.
Екатеринбург, Елена Сычева
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