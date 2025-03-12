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Среда, 12 марта 2025, 15:11 мск

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По факту массового заболевания в лицее УрФУ возбудили уголовное дело

Фото СУ СКР по Свердловской области

Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области после вспышки инфекции в СУНЦ УрФУ возбудил уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уже сообщал «Новый День», вчера и сегодня за медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый, остальные подростки 16-18 лет. 28 из них госпитализированы. Предварительно в общежитии лицея произошла вспышка острого гастроэнтерита.

Занятия в лицее будут проводиться дистанционно вплоть до окончания каникул, которые запланированы на 19-30 марта. В настоящее время состояние пациентов медики оценивают как близкое к удовлетворительному. Всю необходимую медицинскую помощь они получают в полном объеме.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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