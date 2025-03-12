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Среда, 12 марта 2025, 09:14 мск

Новости Екатеринбург

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В общежитии СУНЦ УрФУ массово заболели подростки, 20 человек госпитализировано

Ученики специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (лицея УрФУ), живущие в общежитии на улице Данилы Зверева, массово обращаются к медикам с симптомами кишечной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, по предварительным данным, подростки 16-18 лет заболели острым гастроэнтеритом. Пока известно о 27 заболевших, из них 20 в больнице.

На месте работают пять бригад Станции скорой медицинской помощи им. Капиноса, а также врач-инфекционист Территориального центра медицины катастроф Свердловской области. Медики продолжают работу по выявлению заболевших, информация уточняется.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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