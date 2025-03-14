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Пятница, 14 марта 2025, 09:18 мск

Новости Екатеринбург

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В больницах остаются более 30 лицеистов УрФУ

Под наблюдением врачей остаются 32 человека, пострадавших от вспышки кишечной инфекции в лицее УрФУ, в том числе один взрослый и 31 подросток.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, у всех госпитализированных наблюдается отчетливая положительная динамика.

Как уже сообщал «Новый День», 11 и 12 марта за медицинской помощью обратились более 30 человек, в том числе один взрослый, остальные – подростки 16-18 лет. Занятия в лицее будут проводиться дистанционно вплоть до окончания каникул, которые запланированы на 19-30 марта.

Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области после вспышки инфекции в СУНЦ УрФУ возбудил уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Санитарные врачи нашли множество нарушений в пищеблоке лицея УрФУ. Деятельность организатора, ООО «Общественное питание», временно приостановлена.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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