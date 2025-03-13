Роспотребнадзор приостановил деятельность поставщика питания лицея УрФУ

Санитарные врачи нашли множество нарушений в пищеблоке лицея УрФУ, где заболели десятки подростков. Деятельность организатора, ООО «Общественное питание», временно приостановлена.

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день к врачам обратились 34 лицеиста, у большинства из них выявлен норовирус. Тот же возбудитель обнаружен у двух сотрудников пищеблока.

Проверка выявила, что помещения, оборудование и инвентарь пищеблока содержатся в неудовлетворительном санитарном состоянии, не соблюдаются условия хранения сырья и готовой продукции, есть нарушения технологических процессов.

ООО «Общественное питание» получило предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Как уже сообщал «Новый День», 11 и 12 марта за медицинской помощью обратились более 30 человек, в том числе один взрослый, остальные подростки 16-18 лет. 28 из них госпитализированы. Занятия в лицее будут проводиться дистанционно вплоть до окончания каникул, которые запланированы на 19-30 марта. В настоящее время состояние пациентов медики оценивают как близкое к удовлетворительному. Всю необходимую медицинскую помощь они получают в полном объеме.

Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области после вспышки инфекции в СУНЦ УрФУ возбудил уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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