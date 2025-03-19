российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 марта 2025, 13:40 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Судебные приставы закрыли пищеблок лицея УрФУ (ФОТО)

ГУ ФССП России по Свердловской области

Судебные приставы опечатали двери пищеблока лицея УрФУ, где неделю назад заболели около тридцати подростков: предприятие закрыли на 40 дней из-за нарушения санитарных норм.

Санитарные врачи свердловского управления Роспотребнадзора нашли множество нарушений в пищеблоке лицея УрФУ. Проверка выявила, что кухня и оборудование были грязными, инвентарь пищеблока содержали в неудовлетворительном санитарном состоянии, не соблюдались условия хранения продуктов, пробы брали не со всех приготовленных блюд.

«Деятельность предприятия приостановлена, оборудование и двери опечатаны. Должник ознакомлен с процессуальными документами, предупрежден об административной ответственности в случае возобновления деятельности. Решение суда исполнено», – отметили в ГУФССП России по Свердловской области.

Как уже сообщал «Новый День», 11 и 12 марта за медицинской помощью обратились более 30 человек, в том числе один взрослый, остальные – подростки 16-18 лет. Занятия в лицее сейчас проводятся дистанционно вплоть до окончания каникул, которые запланированы на 19-30 марта.

Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области после вспышки инфекции в СУНЦ УрФУ возбудил уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Ссылки по теме

В общежитии СУНЦ УрФУ массово заболели подростки, 20 человек госпитализировано / Роспотребнадзор приостановил деятельность поставщика питания лицея УрФУ / По факту массового заболевания в лицее УрФУ возбудили уголовное дело

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,