Судебные приставы закрыли пищеблок лицея УрФУ (ФОТО)

Судебные приставы опечатали двери пищеблока лицея УрФУ, где неделю назад заболели около тридцати подростков: предприятие закрыли на 40 дней из-за нарушения санитарных норм.

Санитарные врачи свердловского управления Роспотребнадзора нашли множество нарушений в пищеблоке лицея УрФУ. Проверка выявила, что кухня и оборудование были грязными, инвентарь пищеблока содержали в неудовлетворительном санитарном состоянии, не соблюдались условия хранения продуктов, пробы брали не со всех приготовленных блюд.

«Деятельность предприятия приостановлена, оборудование и двери опечатаны. Должник ознакомлен с процессуальными документами, предупрежден об административной ответственности в случае возобновления деятельности. Решение суда исполнено», – отметили в ГУФССП России по Свердловской области.

Как уже сообщал «Новый День», 11 и 12 марта за медицинской помощью обратились более 30 человек, в том числе один взрослый, остальные – подростки 16-18 лет. Занятия в лицее сейчас проводятся дистанционно вплоть до окончания каникул, которые запланированы на 19-30 марта.

Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области после вспышки инфекции в СУНЦ УрФУ возбудил уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube