Лицей УрФУ из-за вспышки инфекции ушел на дистант до весенних каникул

Учащиеся СУНЦ УрФУ (лицея) перешли на дистанционное обучение из-за вспышки острого гастроэнтерита.

Как сообщает телеграм-канал УрФУ, занятия в лицее будут проводиться дистанционно вплоть до каникул, которые запланированы на 19-30 марта.

По последним данным областного минздрава, за медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый. 28 из них госпитализированы.

В настоящее время состояние пациентов медики оценивают как близкое к удовлетворительному. Всю необходимую медицинскую помощь они получают в полном объеме.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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