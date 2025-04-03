Кормившую лицеистов УрФУ компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков

Свердловское УФАС России признало недобросовестным поставщиком ООО «Общественное питание», которое с начала 2025 года оказывало услуги по организации питания СУНЦ УрФУ.

«Комиссия Свердловского УФАС России рассмотрела заявление Уральского федерального университета о включении сведений об ООО «Общественное питание» в Реестр недобросовестных поставщиков. По результатам рассмотрения принято решение о внесении компании в Реестр в связи с существенными нарушениями условий договора», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе свердловского УФАС.

Теперь ООО «Общественное питание» в течение двух лет не сможет участвовать в закупках в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

Как уже сообщал «Новый День», 11 марта учащиеся лицея УрФУ, живущие в общежитии, массово обращались к медикам с симптомами кишечной инфекции. Более 30 подростков 16-18 лет заразились норовирусом, лицей ушел на дистант до конца месяца. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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