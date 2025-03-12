Прокуратура начала проверку по факту массового заболевания лицеистов УрФУ

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга начала проверку по факту массового заболевания учеников СУНЦ УрФУ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас медработники осматривают иногородних лицеистов, живущих в общежитии. Кроме того, они собирают информацию о местных учениках, живущих с родителями, поэтому точное количество заболевших будет установлено позднее.

Сотрудники территориального подразделения Роспотребнадзора проверяют столовую СУНЦ и предприятие, которое организует питание в лицее.

В СУ СКР Свердловской области сообщили, что территориальный следственный отдел СК проводит проверку на предмет наличия в ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Как уже сообщал «Новый День», по предварительным данным, подростки 16-18 лет заболели острым гастроэнтеритом. Пока известно о 27 заболевших, из них 20 в больнице.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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