За вспышку инфекции в лицее УрФУ будут судить сотрудницу компании-подрядчика. Она ходила на работу больной

Стало известно, кто пойдет под суд после массового заболевания учащихся СУНЦ УрФУ.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей заведующей производством ООО «Общественное питание» – именно эта компания готовила обеды для лицеистов. Женщина обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

По версии следствия, 6 марта обвиняемая обращалась к врачу, у нее была выявлена норовирусная инфекция. Несмотря на это, она продолжала ходить на работу с признаками инфекционного заболевания.

«Указанные неосторожные действия обвиняемой повлекли массовое отравление не менее 81 учащегося и работника СУНЦ УрФУ», – подчеркнули в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Как уже писал «Новый День», 11 марта ученики лицея, живущие в общежитии, заразились норовирусом. Пострадали несколько десятков подростков. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Роспотребнадзор уже включил ООО «Общественное питание» в реестр недобросовестных поставщиков. Одновременно свердловский Роспотребнадзор начал готовить коллективный иск к этой компании.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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