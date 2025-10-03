После аварии Водоканал организовал подвоз воды в две больницы

Водоканал Екатеринбурга организовал подвоз воды в медицинские учреждения.

Как сообщили на предприятии, воду подвозят в больницу № 23 микр. Эльмаш и больницу №14 мкр. Уралмаш.

Необходимые работы проведены, сейчас идет восстановление режима подачи холодной воды. Ориентировочно оно возобновится уже вечером во всех районах в штатном режиме.

Напомним, сегодня днем на сетях Водоканала на полуострове Большой Конный произошла авария. В домах на Сортировке, ВИЗе и Уралмаше уже более трех часов нет холодной и горячей воды.

Екатеринбург, Елена Владимирова

