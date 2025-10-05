Тракторист, сбивший насмерть семью, был без прав и госрегистрации. Ему грозит до 15 лет колонии

Тракторист, в ДТП с которым на 28 километре трассы Талица – Бутка погибла семья с 4-летним ребенком, был без водительских прав. Его транспорт не был зарегистрирован в госорганах. В отношении водителя Талицкий межрайонный СО СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ. Теперь виновнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

«В настоящее время следователем СК России по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России», – отметили в пресс-службе ведомства.

Как уже писал «Новый День», накануне под Талицей в лобовом столкновении Kia Rio с трактором МТЗ-82 погибла семья из четырех человек: 27-летнего водителя легковушки и пассажиров, двух женщин 26 и 20 лет, а также 4-летней девочки. Водитель трактора, ставший виновником гибели семьи, объяснил сотрудникам ГАИ, что выехал на встречку из-за самопроизвольного рывка техники. Следствие проверит эту версию.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube