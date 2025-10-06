Первое суперлуние 2025 года можно наблюдать три ночи подряд

На этой неделе уральцы смогут полюбоваться ярким осенним полнолунием – Урожайной Луной. Кроме того, это первое суперлуние 2025 года, то есть Луна будет выглядеть на 6,6% больше и на 13% ярче, чем обычно. Это происходит потому, что спутник Земли будет находиться около перигея – ближайшей к нашей планете точке своей орбиты.

Полнолуние наступит 7 октября в 06:48 по московскому времени. Но Луна будет казаться полной три ночи подряд, поэтому наблюдение можно начинать уже с 6 октября. Жителям Урала повезло – в ближайшие три дня будет стоять ясная погода. Наблюдать полнолуние лучше на закате, когда Луна находится близко к горизонту. В это время суток она может иметь красивый оранжевый оттенок из-за преломления света в атмосфере Земли.

По одной из версий, Урожайная Луна получила свое название, потому что восходит сразу после захода Солнца. В прошлом это давало крестьянам дополнительное время для сбора урожая вечером.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube