Гаишники просят водителей и пешеходов не засматриваться на суперлуну

Красивые лунные ночи могут представлять опасность для участников дорожного движения, предупреждает Госавтоинспекция Свердловской области. Особенно опасно любоваться спутником Земли сейчас, в суперлуние, считают в ведомстве.

Инспекторы ГАИ дали советы, как сделать движение безопасным во время яркой полной Луны. Рекомендуется снижать скорость на темных участках; особенно внимательно проезжать пешеходные переходы; соблюдать дистанцию. Любоваться луной в ГАИ советуют только после безопасной остановки в безопасном месте.

Как уже писал «Новый День», на этой неделе уральцы смогут полюбоваться ярким осенним полнолунием – Урожайной Луной. Это первое суперлуние 2025 года, луна будет выглядеть на 6,6% больше и на 13% ярче, чем обычно. Это происходит потому, что спутник Земли будет находиться около перигея – ближайшей к нашей планете точке своей орбиты.

Полнолуние наступило 7 октября в 06:48 по московскому времени. Луна будет казаться полной три ночи подряд. Наблюдать полнолуние лучше на закате, когда спутник находится близко к горизонту. В это время суток она может иметь красивый оранжевый оттенок из-за преломления света в атмосфере Земли.

Екатеринбург, Елена Владимирова

