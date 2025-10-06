В Екатеринбурге закрылся Уральский филиал Пушкинского музея

Сегодня прекратил работу Уральский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ). Об этом сообщили представители музея в социальных сетях.

За 26 лет работы музей организовал больше 1300 событий. Среди них – «Приоткрытые понедельники», «Искусство. Наука. Технологии», «Приручая Пустоту. 50 лет современного искусства Урала» (признан лучшим кураторским проектом), фестивали «Бажов-фeст» и «Арт-завод», форум для подростков «Не_дети». Именно этот музей в 2007 году стал инициатором проведения первой «Ночи музеев» в Екатеринбурге.

Также он один из первых начал работать с уличным искусством и паблик-артом. Осмыслялись культурные сюжеты и коды региона: наследие Павла Бажова и Старика Б.У. Кашкина, конструктивизм и промышленная история. Именно здесь родился крупный проект современного искусства «Уральская индустриальная биеннале».

Последней выставкой в музее стала «Утопия, Аркадия и реальность». На ней показали работы художников из России и Японии – от фарфоровых скульптур до видеоарта из коллекции Пушкинского музея. Все они были посвящены феномену утопии – несбыточного идеала, принимающего различные образы: дерзкой мечты, искусственной безупречности, воображаемого пространства.

«Уверены, что и в дальнейшем такая важная и нужная для культуры региона работа не прервется, а будет продолжена в другом формате», – отметили в пресс-службе музея.

Как ранее писал «Новый День», уральский филиал был учрежден в 1999 году как ГЦСИ в Екатеринбурге. С 2007 года центр современного искусства размещался в здании бывшей Земской школы на улице Добролюбова. В 2020 году музей вошел в состав ГМИИ им. Пушкина, а в мае 2025 года переехал на новую площадку – в ТЦ «Сити-центр». В июле ГМИИ принял решение о закрытии нескольких филиалов – Уральского в Екатеринбурге, Балтийского в Калининграде и Северо-Кавказского во Владикавказе.

Екатеринбург, Дарья Деменева

