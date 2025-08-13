В Екатеринбурге в октябре закроется Уральский филиал Пушкинского музея

Уральский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) проведет заключительную выставку «Утопия, Аркадия и реальность». Она проработает с 23 августа по 5 октября. После этого филиал будет закрыт.

Как сообщили в пресс-службе музея, в последней экспозиции будут представлены работы художников из России и Японии – от фарфоровых скульптур до видеоарта из коллекции Пушкинского музея. Все они посвящены феномену утопии – несбыточного идеала, принимающего различные образы: дерзкой мечты, искусственной безупречности, воображаемого пространства. Одним из центральных экспонатов станет инсталляция японской художницы Юмико Оно «Утопия». Она будет составлена из 196 равных по весу и объему, но различных по внешнему виду керамических абстрактных форм. Инсталляция воплощает труднодостижимую идею мирового баланса справедливости и силы.

Фото: пресс-служба Пушкинского музея

Напомним, уральский филиал был учрежден в 1999 году как ГЦСИ в Екатеринбурге. С 2007 года центр современного искусства размещался в здании бывшей Земской школы на улице Добролюбова. В 2020 году музей в состав ГМИИ им. Пушкина, а в мае 2025 года переехал на новую площадку – в ТЦ «Сити-центр». В июле ГМИИ принял решение о закрытии нескольких филиалов – Уральского в Екатеринбурге, Балтийского в Калининграде и Северо-Кавказского во Владикавказе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

