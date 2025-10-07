В небе сияет звездопад Дракониды – в следующий раз он повторится через 53 года

В ближайшие сутки жители Урала смогут увидеть в ночном небе метеорный поток Дракониды. Пик активности красивого астрономического явления придется на 8 октября – в это время прогнозируется до 150-400 метеоров в час. В следующий раз подобное случится только в 2078 году.

Наблюдениям октябрьского звездопада может помешать суперлуние. Однако, с учетом всплеска активности Драконид, в ночном небе все же можно будет разглядеть самые яркие метеоры. Ловить «падающие звезды» лучше всего с 8 часов вечера, когда полностью стемнеет, и до полуночи.

Как сообщает приложение Star Walk, источником Драконид является комета 21P/Джакобини-Циннера, которая обращается вокруг Солнца каждые 6,6 лет. Каждый раз, когда комета проходит через внутреннюю часть Солнечной системы, она оставляет за собой шлейф космической пыли. Сквозь него периодически проходит Земля – это и создает метеорный поток Дракониды. Чаще всего поток бывает скромным, но плотные пылевые следы кометы не раз становились причиной впечатляющих звездопадов в прошлом.

По прогнозам, в 2025 году Земля встретится с одним из таких плотных пылевых следов. И это может быть последний такой случай на ближайшие десятилетия. В 2029 году комета Джакобини-Циннера пролетит близко к Юпитеру, из-за гравитационного возмущения ее орбита сместится, отдалившись от Земли. И высокая активность Драконид станет маловероятной как минимум до 2078 года.

