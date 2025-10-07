Тракториста – участника ДТП с четырьмя погибшими оставили на свободе

Талицкий районный суд избрал меру пресечения жителю Тугулымского района Денису Дудыреву, которого обвиняют по п. «в» ч.6 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное лицом без водительских прав». Судья назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий до 4 декабря, сообщили в суде.

Как уже писал «Новый День», трагедия случилась 4 октября в 19:30 на 28 километре трассы Талица – Бутка. В лобовом столкновении Kia Rio с трактором МТЗ-82 погибла молодая семья из трех человек, в том числе 4-летняя девочка, а также подруга ее родителей. Водитель трактора объяснил сотрудникам ГАИ, что выехал на встречку из-за самопроизвольного рывка техники. Следствие проверит эту версию.

Тугулым, Елена Владимирова

