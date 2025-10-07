Беременных на Урале отговаривают от прививки, которая может спасти жизнь ребенку

В Свердловской области беременных пациенток отговаривают от прививки против коклюша, рекомендованной Минздравом РФ в третьем триместре. В соответствии с клиническими рекомендациями, вакцинация показана женщинам, у которых есть контакт с младшими детьми, посещающими детские учреждения, или с невакцинированными родственниками. Прививка дает защиту не столько матери, сколько новорожденному – коклюш особенно опасен для детей первого года жизни. «Во всех медучреждениях меня отговаривали от прививки, и это Екатеринбург, все это были государственные ЖК и поликлиники, прививка ставится в любом случае только за свой счет, но мне даже направление на нее дать не хотели», – рассказала «Новому Дню» будущая мама Анна.

Ее «коллега» Ксения рассказала, что терапевт в женской консультации рекомендовала хотя бы проверить напряженность иммунитета. Однако специалисты считают, что это бессмысленно. «Проверить напряженность иммунитета к коклюшу, к сожалению, нельзя. Существующие анализы на антитела не отвечают на этот вопрос, потому что, во-первых, неизвестен защитный титр (не всегда можно его определить), а во-вторых, иммунитет – это не только антитела, иммунные клетки тоже играют важную роль, а их мы рутинно выявить не можем, просто сдав анализ крови», – поясняла «Новому Дню» биолог, представитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова.

В соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения России, оптимальным для прививок от коклюша считается срок с 28 по 36 неделю (но не позднее, чем за 15 дней до родов), вакцинация проводится только бесклеточной вакциной с уменьшенным содержанием антигена.

По информации ТАСС, количество положительных тестов на антитела к возбудителю коклюша в России с января по сентябрь 2025 года увеличилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигло 85%. В свою очередь, РИА «Новости» сообщали со ссылкой на центральный аппарат Роспотребнадзора о росте заболеваемости коклюшем в 4,5 раза «в связи с отказом граждан от вакцинации».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube