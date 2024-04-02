Беременных отговаривают от прививки, которая может спасти жизни младенцев

В Свердловской области немногие беременные прививаются от коклюша. Официально в минздраве говорят, что будущих матерей «информируют» о вакцинации и о том, зачем ее делать. По факту разъяснительная работа с беременными, судя по отзывам самих женщин, ведется не всегда и не везде, а некоторых даже отговаривают от прививки.

Наиболее опасен коклюш для детей до года, защиту от смертельно опасного вируса дают антитела матери, которые передаются грудничку – но это возможно только в том случае, если беременная была привита, как правило, в третьем триместре. «Ничего такого мне не говорили, а я и не спрашивала, не знала просто. Только после родов уже услышала от подруги из Москвы, что стоило привиться, у них прививают», – рассказала «Новому Дню» Алиса, мама новорожденного.

Кого-то медики даже отговаривают от прививок. «Врач в ЖК, где я вела беременность, отговаривала меня ставить прививку от коклюша, типа для ребенка вредно, непонятно, как подействует», – поделилась другая молодая мать Алена, которая сама решила защитить будущего ребенка.

В минздраве в ответ на запрос «Нового Дня» не смогли сказать, сколько беременных было привито от коклюша в прошлом году или за несколько месяцев этого года – нацкалендарь предполагает вакцинацию только детей младшего возраста, соответственно, все, кто прививаются, делают это за свой счет, а не за бюджетный и, как правило, в коммерческих медицинских центрах. При этом в ведомстве говорят, что профилактические беседы о вакцинации с будущими матерями все-таки проводят. «Меня очень активно агитировали привиться от гриппа, а вот от коклюша – молчок, пока я сама не спросила. И то пришлось платно идти ставить в другое место, т.к. вакцина платная, не по полису ОМС», – добавила недавно родившая женщина Ангелина.

В Центре общественного здоровья и медицинской профилактики (подведомственное учреждение областного минздрава) «Новому Дню» подтвердили: врачи рекомендуют делать прививку от коклюша беременным только в крайних случаях. При этом специалисты подтверждают, что вакцинация будущих матерей помогает защитить младенцев. «В соответствии с федеральными клиническими рекомендациями «Нормальная беременность» 2023 года вакцинировать беременную пациентку от коклюша следует при высоком риске инфицирования и при отсутствии вакцинации на прегравидарном этапе (до беременности). Используют вакцины для профилактики дифтерии (с уменьшенным содержанием антигена), коклюша (с уменьшенным содержанием антигена, бесклеточной) и столбняка, адсорбированные, что дополнительно способствует выработке сывороточных противококлюшных антител у женщины с последующей трансплацентарной передачей и профилактике коклюша у младенцев. Возможно проводить вакцинацию беременных против коклюша во втором или третьем триместрах, но не позднее 15 дней до даты родов с целью профилактики коклюшной инфекции», – сообщили в медучреждении.

Кроме того, в центре медпрофилактики подчеркнули, что вакцинация возможна только после консультации врача «с учетом степени напряженности иммунитета беременной и последней вакцинацией против дифтерии, столбняка».

Между тем врачи-практики говорят, что иммунитет от коклюша не сохраняется на десятилетие. Тем более что коклюшный компонент в последний раз по нацкалендарю ставится ребенку в 18 месяцев. «До шестилетнего возраста иммунитет еще может держаться, а ревакцинация в 6-7 лет проводится уже без коклюшного компонента, вакциной АДС-м, если только родители не делают выбор в пользу платной вакцины, которая содержит коклюшный компонент», – ранее объясняла «Новому Дню» педиатр Алия Тугеева.

Более того, проверка напряженности иммунитета бессмысленна, уточняют ученые. «Проверить напряженность иммунитета к коклюшу, к сожалению, нельзя. Существующие анализы на антитела не отвечают на этот вопрос, потому что, во-первых, неизвестен защитный титр (не всегда можно его определить), а во-вторых, иммунитет – это не только антитела, иммунные клетки тоже играют важную роль, а их мы рутинно выявить не можем, просто сдав анализ крови. Так что оптимальной стратегией является внесение изменений в национальный календарь, чтобы программа вакцинации от коклюша не заканчивалась в полтора года. Вакцинация взрослых и особенно беременных тоже важная веха в профилактике коклюша. Увы, в эту сторону пока что практически никаких сдвигов», – подтвердила «Новому Дню» биолог, популяризатор вакцинации, представитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова.

Отметим, в прошлом году только за 8 месяцев с января по август включительно в регионе было зарегистрировано 490 случаев коклюша, показатель заболеваемости составил 11,7 на 100 тысяч населения, что выше уровня 2022 года в 12 раз и среднемноголетнего уровня в 2,6 раза, сообщали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. После этого статистику публиковать перестали, в том числе не раскрывают ее и при официальном обращении через запрос СМИ. Однако санврачи признают, что в регионе есть подъем заболеваемости коклюшем.

Екатеринбург, Елена Сычева

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