Педиатр рассказала об атипичном коклюше

Врачи отмечают рост заболеваемости коклюшем. Официальной статистики по Свердловской области нет, однако в некоторых муниципалитетах наблюдается существенный подъем. При этом иногда врачам удается распознать коклюш не сразу – нередко встречается его атипичная форма со стертой симптоматикой. Врач-педиатр, заведующая отделением неотложной помощи детям «УГМК-Здоровье» Алия Тугеева рассказала «Новому Дню», как может протекать коклюш и почему заболеваемость стала расти.

«У коклюша есть специфические симптомы, которые знает каждый педиатр. Типичная клиническая картина предполагает кашель с приступами, которые происходят, в основном, ночью, дети буквально задыхаются. Но в последнее время часто встречается атипичное течение со стертой формой, с кашлем без реприз, без остановки дыхания», – рассказала собеседница агентства.

Нередко такая форма встречается у тех, кто прошел неполный курс вакцинации, особенно импортными вакцинами с инактивированным коклюшным компонентом, а также у подростков, если с момента последней ревакцинации прошло много времени. «Родители часто делают выбор не в пользу АКДС с живым коклюшным компонентом, а в пользу других вакцин, с инактивированным компонентом. АКДС действительно более реактогенная, но при этом и иммунитет от нее крепче», – отметила специалист.

Алия Тугеева пояснила, что даже при полном курсе вакцин, сделанных по нацкалендарю (в 3 месяца, 4,5 месяца, в 6 месяцев, а также ревакцинация в 18 месяцев) иммунитет со временем ослабевает. «До шестилетнего возраста он еще может держаться, а ревакцинация в 6-7 лет проводится уже без коклюшного компонента, вакциной АДС-м, если только родители не делают выбор в пользу платной вакцины, которая содержит коклюшный компонент», – добавила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube