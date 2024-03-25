«Иммунитет у привитых снижается на 10% в год», – биолог объяснила, почему коклюш возвращается

В Свердловской области (как и в России в целом) идет подъем заболеваемости коклюшем. Официальные данные по числу заболевших не раскрываются, однако сам факт роста числа зараженных подтверждают и санврачи, и медики. Так, в свердловском управлении Роспотребнадзора «Новому Дню» пояснили, что коклюш появляется раз в 4-6 лет. Но и у такой цикличности есть объяснение – она связана с целой группой причин, в том числе – с несовершенством национального календаря вакцинации, загруженностью медиков и самим течением заболевания.

«Цикличность многих инфекционных болезней вполне объяснима: в популяцию, где есть неиммунные люди, заносится возбудитель, постепенно от этого нулевого пациента инфекция распространяется, пока не переболеет большинство. Сформировавшийся иммунитет какое-то время будет сдерживать заболевание, но поскольку иммунитет ослабевает со временем и постоянно рождаются новые люди без иммунитета, которых, например, не прививают в положенные сроки, или прививают, но опять же иммунитет постепенно ослабевает, а ревакцинацию не проводят, через какое-то время снова накапливается критическая масса восприимчивых, и цикл запускается заново. Это совершенно обычный эпидемический процесс», – подтвердила «Новому Дню» биолог, популяризатор вакцинации, представитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова.

При этом она подтвердила, что пожизненный иммунитет от коклюша – полученного как после вакцинации, так и после болезни – это, скорее, миф. «Коклюш не всегда награждает переболевшего стойким иммунитетом, а такой прививки, которая железобетонно защищала бы от заболевания, пока что не изобрели. Иммунитет у привитых снижается примерно на 10% каждый год, и вероятность заболеть у них не нулевая. Но поскольку многие медики считают, что это невозможно, даже клинически очевидный коклюш часто остается в карте как простое ОРВИ со всеми вытекающими последствиями», – добавила собеседница агентства.

Как и ранее опрошенные «Новым Днем» педиатры, Обласова уточнила, что чаще всего привитые дети уже к начальной школе остаются без иммунитета к коклюшу. Риск заразиться есть и у взрослых. «Многие уверены, что взрослые не болеют коклюшем, в результате множество взрослых с кашлем остаются без диагноза и заражают уязвимых окружающих. К тому же взрослых от коклюша не ревакцинируют по календарю, хотя вакцина в стране доступна», – пояснила биолог.

Из-за того, что по нацкалендарю от коклюша прививают только в 3 месяца, 4,5 месяца, 6 месяцев и 18 месяцев, многие не задумываются о ревакцинации. Кроме того, проверить напряженность иммунитета к коклюшу нельзя. «Существующие анализы на антитела не отвечают на этот вопрос, потому что, во-первых, неизвестен защитный титр (не всегда можно его определить), а во-вторых, иммунитет – это не только антитела, иммунные клетки тоже играют важную роль, а их мы рутинно выявить не можем, просто сдав анализ крови», – объяснила Антонина Обласова.

Она также подчеркнула роль загруженности системы здравоохранения в распространении коклюша. «Выявленная болезнь требует разворачивания противоэпидемических мероприятий, плюсом к ним могут добавиться проверки на предмет, почему вообще так произошло. Это море дополнительной, срочной и, как правило, сверхурочной работы. Большой соблазн написать просто ОРВИ», – сказала собеседница агентства.

Действительно, подобную картину отмечают и родители. Екатеринбурженка Татьяна рассказала, что ее пятилетнему сыну поставили диагноз «коклюш», но только спустя несколько визитов в поликлинику. Ребенок был привит по нацкалендарю. «У сына оказался коклюш, но тест нам согласились сделать, только когда я уже настояла. А до того, как это выяснилось, он сто раз в больнице толкался в очередях. И в садике, где кашляли примерно все дети и откуда он, я уверена, и принес, – полная группа детей с невыявленным коклюшем. Я у врача спросила: «Будет ли карантин в саду?» – а она сказала, что информацию передаст, но будет ли карантин, неизвестно. В итоге, мне кажется, не было карантина, поскольку никаких объявлений не было», – рассказала жительница города.

Екатеринбург, Елена Сычева

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