Коклюшем стали болеть привитые дети. В Роспотребнадзоре объяснили, почему

В Свердловской области, как и в других регионах России, растет число заболевших коклюшем. Статистику в местном управлении Роспотребнадзора не раскрывают даже по официальным запросам, однако некоторые цифры удается найти. Так, в городе Заречном только за прошлый год зарегистрировали 81 случай коклюша – в течение 6 лет до этого не было ни одного. Такие данные приводит местное управление Федерального медико-биологического агентства.

Болеют, судя по сообщениям родителей пациентов, даже привитые дети. Санврачи подтверждают, что такое возможно. Сейчас по национальному календарю прививки от коклюша (в составе вакцины, куда также входят компоненты против дифтерии и столбняка) ставят трижды – в 3 месяца, в 4,5 месяца и в 6 месяцев. Ревакцинация проводится в 18 месяцев. После этого длинная пауза – следующее обновление вакцины только в 7 лет. В итоге к этому возрасту у многих привитых детей иммунитет существенно ослабевает, и они остаются без защиты от грозного заболевания. «Коклюшем, в основном, болеют дети, в том числе непривитые – до года, а также школьники, у которых угас иммунитет», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

Научные исследования говорят о том, что иммунитет сохраняется на меньший срок, чем предполагалось ранее. «Средняя продолжительность защиты от коклюша после вакцинации против дифтерии, столбняка и коклюша с бесклеточным компонентом (DTaP, АаКДС, АКбДС) довольно невелика и составляет около 3 лет. Такие результаты были получены при мета-анализе десятков исследований», – говорится в исследовании Королевского колледжа врачей и хирургов Канады, опубликованного в журнале Medscape.

По данным авторов исследования, каждый год, прошедший с даты последнего введения дозы АКДС, риск заболеть коклюшем увеличивается на 33%. При этом аналогичная ситуация складывается и с иммунитетом после болезни – он не пожизненный, а также угасает со временем.

Напомним, коклюш – очень заразное заболевание, особо опасное для грудничков – в их случае инфицирование может привести к гибели. Для болезни характерны насморк и интоксикация, а главный ее спутник – приступообразный кашель, который только нарастает со временем. Причем он может сохраняться до 3-4 месяцев и приводить к остановке дыхания.

Коклюш нередко приводит к пневмонии, ложному крупу, бронхитам, нарушениям мозгового кровообращения, отеку мозга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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