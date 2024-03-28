В минздраве сказали, сколько детей защищены от коклюша

На Урале крайне мало детей, которых ревакцинируют от коклюша повторно. Об этом говорят данные министерства здравоохранения Свердловской области. В ответ на запрос «Нового Дня» в ведомстве сообщили, что ревакцинацию от коклюша прошли только 202 ребенка в возрасте 6-7 лет.

«Всего за текущий период 2024 года медицинскими организациями Свердловской области привит 6651 ребенок, в том числе 6086 детей в возрасте до 1 года. Первую ревакцинацию в соответствии с календарем профилактических прививок получили 5660 детей», – сообщили в министерстве.

Как ранее сообщал «Новый День», в Свердловской области отмечается рост числа заболевших коклюшем. В минздраве официальные цифры не называют, однако подтверждают, что увеличение есть. В управлении Роспотребнадзора по региону связывают это с цикличностью. Врачи и биологи – с нестойкостью иммунитета после перенесенного заболевания или прививок, особенно вакцинами с бесклеточным коклюшным компонентом. По некоторым данным, напряженность иммунитета снижается каждый год после вакцинации примерно на 10%. Согласно национальному календарю, прививки детей в возрасте 3 месяцев, 4,5 месяцев, 6 месяцев, а затем ревакцинируют в 18 месяцев. В итоге к школьному периоду большинство привитых остаются без защиты от этого заболевания.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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