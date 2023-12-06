Коклюшем болеют втрое чаще, чем раньше. В Роспотребнадзоре раскрыли причины

Санврачи объяснили, с чем связан рост заболеваемости коклюшем. За 10 месяцев этого года он составил 26,6 на 100 тыс. населения, что в 3,6 раза выше показателя заболеваемости в доковидный период. В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что одна из причин – цикличность эпидемического процесса. «Раз в 3-4 года врачи наблюдают рост количества заболевших», – отметили в ведомстве.

Также среди причин там назвали снятие антиковидных мер. «В пандемийные годы эпидемиологи регистрировали рекордно низкие показатели заболеваемости коклюшем», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Там опровергли информацию, которую «Новый День» получил от родителей – о том, что участковые педиатры неохотно дают направления на мазок из горла, чтобы не портить статистику. «Активному выявлению заболевших способствует высокая настороженность медицинских работников, широкая доступность применения метода ПЦР и лабораторное обследование всех контактных лиц в очаге», – пояснили в ведомстве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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