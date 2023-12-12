Школа на ВИЗе ушла на дистант из-за случаев коклюша

Школа № 1 на Верх-Исетском бульваре Екатеринбурга ушла на дистанционное обучение до 26 декабря. Причина – заболевание детей коклюшем.

«Решение о переводе учеников на дистанционное обучение принято администрацией школы по предложению Управления Роспотребнадзора в связи со случаями заболевания коклюшем среди учащихся. Ученики классов, где такие случаи были выявлены, взяты под меднаблюдение, они обследуются. Карантинные ограничения для контактных действуют 21 день с момента разобщения коллективов. О точных сроках знают родители этих детей. Родителям всех учеников рекомендуется следить за здоровьем детей и соблюдать стандартные меры профилактики респираторных инфекций», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Приказ о переходе на дистант опубликован на официальном сайте школы № 1. В нем говорится, что учителя обязаны с 9 по 26 декабря проводить online-занятия с использованием платформы «Сферум», обеспечить проверку работ учеников, вести мониторинг присутствия на online-занятиях с указанием пропусков в журнале по предмету.

Напомним, в этом году в Свердловской области и других регионах замечен рост заболеваемости коклюшем. За 10 месяцев этого года показатель составил 26,6 случая на 100 тыс. населения, что в 3,6 раза выше показателя заболеваемости в доковидный период. В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что одна из причин – цикличность эпидемического процесса. «Раз в 3-4 года врачи наблюдают рост количества заболевших», – отметили в ведомстве.

Также среди причин там назвали снятие антиковидных мер. «В пандемийные годы эпидемиологи регистрировали рекордно низкие показатели заболеваемости коклюшем», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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