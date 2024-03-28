Вожатых не пустят в загородные лагеря без прививок от коклюша и кори

В этом году эпидемиологи будут с особой тщательностью проверять наличие прививок от кори и коклюша у сотрудников детских оздоровительных лагерей. Детей без прививок не пускать в лагерь не имеют права, но если кто-то из них заболеет, его отправят домой.

«Все ограничения по коронавирусу у нас в лагерях сняты. Но в этом году напряженная ситуация с коклюшем и в особенности – с корью. Особое внимание будет уделено наличию прививок против кори и коклюша. Весь персонал должен быть привит, и весь персонал будет привит. Для предотвращения заноса заболевания в лагеря будут традиционно проверять у детей справки о состоянии здоровья и справки об эпидблагополучии. При отсутствии прививок от коклюша и кори отказать ребенку в оздоровлении невозможно. Но при возникновении эпидситуации этот ребенок из лагеря должен будет уехать», – ответила на вопрос «Нового Дня» начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева на пресс-конференции в «ТАСС-Урал».

Как ранее сообщал «Новый День», в Свердловской области отмечается рост числа заболевших коклюшем. В минздраве официальные цифры не называют, однако подтверждают, что увеличение есть. В управлении Роспотребнадзора по региону связывают это с цикличностью.

При этом на Урале крайне мало детей, которых ревакцинируют от коклюша повторно. Об этом говорят данные министерства здравоохранения Свердловской области. В ответ на запрос «Нового Дня» в ведомстве сообщили, что ревакцинацию от коклюша прошли только 202 ребенка в возрасте 6-7 лет.

«Всего за текущий период 2024 года медицинскими организациями Свердловской области привит 6651 ребенок, в том числе 6086 детей в возрасте до 1 года. Первую ревакцинацию в соответствии с календарем профилактических прививок получили 5660 детей», – сообщили в министерстве.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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