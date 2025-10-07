В Екатеринбурге планируют построить новый приют для бездомных животных

В поселке Рудном появится новый приют для животных – там будут содержать собак, которых отловили на улицах Екатеринбурга. Об этом рассказали в комитете по экологии и природопользованию городской администрации.

Как сообщили «Новому Дню», приют сможет вместить 300 бездомных животных. Проект пока находится на этапе разработки – дорожная карта еще не составлена. Ориентировочный срок сдачи проекта – 2027-2028 годы.

«Площадка АО «Спецавтобаза», на которой содержатся бездомные собаки, периодически оказывается максимально заполненной. По этой причине сейчас есть потребность в дополнительном месте для содержания животных, обращения жителей подтверждают необходимость этого проекта. Благодаря его появлению количество агрессивных собак на улице уменьшится», – поясняет Игорь Русинов, председатель городского комитета по экологии и природопользованию.

Стоит отметить, что в приюте остаются жить постоянно лишь агрессивные собаки – остальных по федеральному закону отправляют обратно в место вылова. Перед тем как выпустить животное, его чипируют, вакцинируют, при необходимости проводят лечение. Опасна ли для человека та или иная собака, определяет комиссия, в составе которой работают ветеринары и кинологи.

Как сообщал «Новый День», в областном департаменте ветеринарии утвердили среднегодовое количество бездомных собак, которых необходимо отловить в свердловских муниципалитетах. В Екатеринбурге отлову подлежат в среднем 708 животных в год. По всей области планируют отловить 7891 животное.

Екатеринбург, Полина Нигматуллина

