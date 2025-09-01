За год в Свердловской области планируется отловить 7890 бездомных собак

В областном департаменте ветеринарии утвердили среднегодовое количество бездомных собак, которых планируется отловить в свердловских муниципалитетах.

В документе говорится, что самый высокий показатель установлен для Нижнего Тагила – 1317 голов. В Екатеринбурге подлежат отлову в среднем 708 животных в год, в Первоуральске – 308, Каменске-Уральском – 243, Ревде – 290, Верхней Пышме – 179. Самые низкие значения установлены для Гарей (7), Верх-Нейвинска (6), Таборов (5). Ожидается, что в целом по области в среднем отловят 7891 животное.

Как сообщается в приказе, утвержденное значение будет использоваться для расчета субвенций на отлов бездомных животных городским бюджетам в 2026 году и плановом периоде 2027-2028 гг.

Напомним, в начале февраля 2022 года после инцидента с нападением бродячих собак на людей теперь уже бывший губернатор Евгений Куйвашев потребовал от мэров уральских городов отловить всех безнадзорных псов и поместить их в приюты. Правда, потом оказалось, что приютов для животных в области нет, и ультиматум невыполним. После чего и началась работа по их строительству. Однако по факту за три года появился только приют в Асбесте. «Мероприятия выполняются согласно дорожной карты в свои сроки», – заявили в департаменте ветеринарии.

Екатеринбург

