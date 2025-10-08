На уральских заводах ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки беспилотников

Ряд предприятий Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА, предусматривающий эвакуацию работников. На каждом производстве утвержден собственный алгоритм действий для соответствующих ситуаций, сообщает департамент информполитики.

Все государственные учреждения Свердловской области функционируют в штатном режиме. В регионе возможно введение ограничений на работу мобильного интернета.

Екатеринбург, Елена Владимирова

