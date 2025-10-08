Силовики выпустили памятку для свердловчан на случай угрозы БПЛА

Телеграм-канал антитеррористической комиссии Свердловской области «Антитеррор Урал» опубликовал инструкцию для жителей региона, как действовать в случае объявления режима «Беспилотная опасность»

Так, при появлении в небе беспилотника или дрона нужно покинуть опасную зону и сообщить об увиденном в экстренные службы по номеру «112». Оператору нужно назвать свои фамилию, имя и отчество, а после сообщить, где появился БПЛА – с привязкой к адресу или местности. Также нужно запомнить, как ведет себя беспилотник (завис или летит) и какие звуки издает аппарат (например, жужжание, похожее на звук газонокосилки или мопеда). Информацию также можно передать через мобильное приложение «Радар.НФ».

Если рядом с вами находится беспилотник, нужно спрятаться в капитальном строении или укрыться в подвале или убежище с бетонными стенами и крышей. Если рядом нет зданий, можно спрятаться за деревьями или в кустарнике. На пустыре нужно лечь на землю, прикрыв голову руками, и ползти в сторону укрытия.

Если БПЛА сбрасывает снаряды, а укрытия рядом нет, «Антитеррор Урал» советует действовать так:

– не упускать беспилотник из виду;

– бежать зигзагами, резко меняя направление и скорость движения, чтобы оператор БПЛА не мог прицелиться;

– при сбросе боеприпаса необходимо отбежать на несколько шагов в сторону, укрыться за любой неровностью или лечь в канаву, прикрыв голову руками;

– у БПЛА может быть несколько снарядов, поэтому после первого взрыва нужно быстро подняться на ноги и отбежать еще на несколько шагов в сторону.

Также телеграм-канал рекомендует критически относиться к публикациям в соцсетях о появлении дронов в Свердловской области. Возможны попытки распространения фейковых фото и видео с целью посеять панику. Перепроверить информацию о чрезвычайной ситуации или происшествии можно на сайте МЧС или правоохранительных органов. На данный момент в Свердловской области действует запрет полетов беспилотников без специальных разрешений.

Как ранее писал «Новый День», на нескольких свердловских заводах ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА. Для работников предприятий проводятся тренировки по эвакуации.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube