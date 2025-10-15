На Урале объявили режим реагирования на возможную атаку БПЛА

На территории Свердловской области временно действует предупреждение о беспилотной опасности. Возможны временные ограничения на работу мобильного интернета.
Как сообщили в ДИПе, специальные службы отслеживают оперативную обстановку. Все государственные учреждения работают в штатном режиме. На каждом предприятии введен в действие собственный порядок реагирования для соответствующих ситуаций.
Граждан просят следить за дальнейшими оповещениями и быть готовыми действовать по инструкции при развитии ситуации.
Екатеринбург, Елена Владимирова
