Карты работают: в мэрии объяснили, как платить за проезд без мобильного интернета

В отсутствие мобильного интернета в общественном транспорте Екатеринбурга можно расплачиваться банковскими картами.

«Если у вас нет мобильного интернета, наличных денег, но очень нужно поехать на общественном транспорте, то лучше пользоваться банковским «пластиком» – терминалы карты видят. QR-коды – не видят», – сообщили в мэрии.

Напомним, сегодня около 10:30 в Свердловской области объявили режим предупреждения о беспилотной опасности. Власти предупредили, что возможны временные ограничения в работе мобильного интернета.

Екатеринбург, Елена Владимирова

