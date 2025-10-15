российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 октября 2025, 13:46 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Карты работают: в мэрии объяснили, как платить за проезд без мобильного интернета

В отсутствие мобильного интернета в общественном транспорте Екатеринбурга можно расплачиваться банковскими картами.

«Если у вас нет мобильного интернета, наличных денег, но очень нужно поехать на общественном транспорте, то лучше пользоваться банковским «пластиком» – терминалы карты видят. QR-коды – не видят», – сообщили в мэрии.

Напомним, сегодня около 10:30 в Свердловской области объявили режим предупреждения о беспилотной опасности. Власти предупредили, что возможны временные ограничения в работе мобильного интернета.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Ссылки по теме

На Урале объявили режим реагирования на возможную атаку БПЛА

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт,