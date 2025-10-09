Правительство объяснило разницу между «упреждающим режимом» и «реальной угрозой БПЛА»

Правительство Свердловской области объяснило, какие существуют уровни оповещений в регионе при угрозе атаки беспилотников, и как нужно действовать при каждом из них.

Упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА объявляется тогда, когда ПВО фиксирует беспилотник, который потенциально может двигаться в сторону региона на значительном расстоянии. Этот уровень оповещения не влияет на жизнедеятельность и носит информационный характер. В этом случае в официальных источниках появляются официальные сообщения от правительства Свердловской области, приходит СМС-рассылка от RSCHS об опасности БПЛА. Такой уровень оповещения был объявлен вчера, к вечеру его отменили. На этом этапе гражданам нужно следить за дальнейшими оповещениями и быть готовыми действовать при развитии ситуации.

Следующий уровень – реальная угроза атаки БПЛА. В этом случае объявляется режим «Внимание всем!», включается система оповещения через уличные громкоговорители, ТВ и радио. Публикуется официальное сообщение губернатора Свердловской области о реальной атаке и способах реагирования. При получении сигнала следует перейти в безопасное место и принять меры личной безопасности согласно инструкции, которую «Новый День» публиковал здесь.

Напомним, этой ночью система противоздушной обороны РФ уничтожила 19 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. По информации Минобороны, 9 дронов сбиты над Волгоградской областью, по три – над Брянской и Курской областями. Еще по одному БПЛА нейтрализовано в Воронежской, Орловской и Саратовской областях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

