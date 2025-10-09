Пожары на объектах ТЭК и поврежденные дома: над Россией сбили 19 дронов ВСУ

Система противоздушной обороны уничтожила 19 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами за прошедшую ночь. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, 9 дронов сбиты над Волгоградской областью, по три – над Брянской и Курской областями. Еще по одному БПЛА нейтрализовано в Воронежской, Орловской и Саратовской областях.

В Волгоградской области в результате массированной атаки дронов произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса, сообщал ранее губернатор региона Андрей Бачаров. Пожарные расчеты ликвидируют очаги возгораний. Кроме того, по данным главы региона, в Котовском районе в результате падения обломков БПЛА повреждено здание котельной. Информации о пострадавших не поступало.

В Воронежской и Брянской областях, по информации местных властей, обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Утром силы ПВО отразили атаку вражеского беспилотника в Ростовской области, повреждения получили два частных дома. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Дрон перехватили в Родионово-Несветайском районе.

«Из-за падения БПЛА во двор частного дома повреждены его фасад, остекление и входная дверь. Возгорание во дворе было оперативно потушено. Еще в одном доме разбиты стекла в окнах, – написал глава региона в своем телеграм-канале. В поле за населенным пунктом загорелась сухая трава, возгорание быстро потушили, добавил Слюсарь. По его данным, пострадавших нет.

Добавим, ночью на фоне атак БПЛА Росавиация вводила ограничения по полеты в аэропортах Саратова, Самары и Волгограда. Утром воздушные гавани возобновили работу. В период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявших рейсы в Самару.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube