Зарытый клад на Московской засыпали щебнем и землей

Неожидаанно закончились попытки найти клад на улице Московской в Екатеринбурге. Место, где гипотетически может лежать зарытое сокровище, оказалось на этой неделе засыпано кучами отсева, земли, щебня. Судя по объемам и близости стройки, все это на место привезли строители.

Как ранее писал «Новый День», на одном из участков Московской, где раньше располагался частный сектор, а сейчас идет активная застройка домами разной этажности, все лето люди искали клад.

Каждый вечер на участок, где якобы закопано сокровище, приходили люди с лопатами и рыли землю. В минувшую пятницу на участке несколько часов работал молодой человек с саперной лопаткой и металлоискателем, лицо которого скрывала маска.

По одной из версий, клад закопали цыгане в эпоху разгульной торговли наркотиками. По другой – это золото, которое спрятали полтора века назад.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube