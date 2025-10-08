Министр объяснила, почему увольняет Габинского: «Я должна выполнять федеральные законы»

Замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова посетила Уральский институт кардиологии и прокомментировала ситуацию с увольнением главврача Яна Габинского. По ее словам, дело в его возрасте.

«По федеральным нормам, должность главного врача – назначаемая, а критерии утверждения на нее регулирует статья 350 Трудового кодекса Российской Федерации. Это всегда очень трудно и больно, когда истекает предельный срок нахождения в должности, но я должна выполнять федеральные законы. К сожалению, у Яна Габинского завтра заканчивается срочный трудовой договор, и его возраст не позволяет заключить новый договор даже по решению коллектива», – цитирует чиновницу пресс-служба минздрава.

Яну Габинскому предложили варианты будущего трудоустройства в том же институте – руководителя клиники или председателя попечительского совета.

Как уже писал «Новый День», с 2017 года предельный возраст для главных врачей составляет 65 лет, но может быть продлен на срок до пяти лет по решению общего собрания коллектива. У Яна Габинского предельный срок для его должности истек, 9 октября ему исполнится 73 года.

Добавим, Ян Габинский руководил учреждением с 1990-х годов. Дела не всегда шли гладко. Так, в 2011 году проверку в институте провело управление финансового контроля свердловского Минфина. Вскрылись факты неэффективного и неправомерного использования средств областного бюджета и внебюджетных источников.

В 2000, 2005 и 2009 годах Габинского избирали депутатом городской думы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

