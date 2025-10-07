Ян Габинский покидает пост главврача Уральского института кардиологии

В четверг, 9 октября, покинет пост главврача Уральского института кардиологии Ян Габинский, проработавший там много лет.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, с 2017 года предельный возраст для главных врачей составляет 65 лет, но может быть продлен на срок до пяти лет по решению общего собрания коллектива. У Яна Габинского предельный срок для его должности истек, 9 октября ему исполнится 73 года.

Добавим, Ян Габинский руководил учреждением еще с 1990-х годов. В 2011 году проверку в Институте провело управление финансового контроля свердловского Минфина. Проверка выявила факты неэффективного и неправомерного использования средств областного бюджета и внебюджетных источников. В 2000, 2005 и 2009 годах Габинского избирали депутатом городской думы.

Кто займет его место в институте, пока не сообщается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

