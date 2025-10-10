В частную клинику уходили сотни миллионов из бюджета. Раскрыта схема в кардиоцентре

Сегодня стало известно о назначении нового руководителя Уральского института кардиологии. Им, как уже писал «Новый День», стал руководитель реанимационного отделения больницы Андрей Лозовский. С предыдущим главврачом Яном Габинским минздрав региона не стал продлять трудовой договор – кардиологу уже исполнилось 73 года, тогда как занимать подобные посты можно до 70 лет включительно.

Однако, как говорят источники «Нового Дня», история с возрастом была лишь формальностью. Первоначально министерство не собиралось афишировать истинные причины недовольства в адрес Габинского, однако тот добровольно покидать пост отказался. Претензии ведомства были связаны с тем, что большие суммы, выделенные по линии ОМС территориальным фондом на диагностирование и лечение пациентов, уходили подрядчику, частной клинике, которая была фактически встроена в систему работы Института кардиологии.

«Сколько им предлагали купить аппарат КТ, который просто необходим для неотложной кардиологии, а он [Габинский] отказывался. Как они делают? Всех пациентов направляют в эту ооошку, с которой у них заключен контракт на исследования. Маржинальность понятно где оседает», – отметил собеседник агентства в минздраве, пожелавший остаться неназванным.

Речь идет об ООО «Клиника сердца» (ООО «КС»), которая находится на одной территории с Институтом и которая до недавнего времени на протяжении многих лет была основным поставщиком медицинских услуг для бюджетного медучреждения. По данным из открытых источников, «КС» заключила почти полторы сотни контрактов в качестве поставщика, наибольшую часть – именно с ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии». Общая сумма составила 788 млн рублей. Порядка 50 из них – в рамках двух контрактов, заключенных между институтом и «КС» на текущий год.

Основная доля была связана с выполнением томографических и ангиографических исследований: КТ артерий и шунтов, внутренних органов и систем, ангиографию сосудов, и т.д. Схема работала так: пациенты, которые проходили лечение в институте, направлялись в частную клинику на необходимые исследования, причем оплачивалось это все из средств ТФОМС Свердловской области.

Интересно, что «Клиника сердца» даже вышла в Арбитражный суд с иском к областному фонду ОМС, которое проводило плановую выездную проверку экономической деятельности медучреждения. В августе представители «КС» требовали признать незаконным решение о проведении ревизии, однако впоследствии представители частного медцентра свой иск по каким-то причинам отозвали.

Важно упомянуть, что возглавляет ООО «КС» Людмила Петровна Долниковская. Такое же ФИО у давней колеги и соратницы Яна Габинского, которая возглавляет организационно-методический отдел Уральского института кардиологии.

Екатеринбург, Елена Сычева

