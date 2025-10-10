Новым главврачом кардиоцентра стал опытный врач из команды Габинского

Новым главным врачом Уральского института кардиологии с сегодняшнего дня назначен анестезиолог-реаниматолог высшей категории Андрей Лозовский. Пока он находится в статусе исполняющего обязанности. Лозовский – опытный врач и руководитель, он много лет проработал в кардиоцентре в команде Габинского. С 2010 года возглавляет отделение реанимации и анестезиологии кардиологического центра.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что министерство здравоохранения Свердловской области не будет продлять контракт с кардиологом Яном Габинским. Чиновники сослались на возраст врача – ему недавно исполнилось 73 года.
Екатеринбург, Елена Сычева
