Пятница, 10 октября 2025, 09:21 мск

Новым главврачом кардиоцентра стал опытный врач из команды Габинского

Новым главным врачом Уральского института кардиологии с сегодняшнего дня назначен анестезиолог-реаниматолог высшей категории Андрей Лозовский. Пока он находится в статусе исполняющего обязанности. Лозовский – опытный врач и руководитель, он много лет проработал в кардиоцентре в команде Габинского. С 2010 года возглавляет отделение реанимации и анестезиологии кардиологического центра.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что министерство здравоохранения Свердловской области не будет продлять контракт с кардиологом Яном Габинским. Чиновники сослались на возраст врача – ему недавно исполнилось 73 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2025, РИА «Новый День»

