Адвокат замдиректора Ельцин-центра не смог оспорить штраф за дискредитацию ВС

Решение суда об административном штрафе за дискредитацию Вооруженных сил заместителю директора Ельцин-центра Людмиле Телень вступило в законную силу. Как сообщили в пресс-службе облсуда, адвокат Людмилы Телень подал апелляционную жалобу на постановление Верх-Исетского суда от 20 августа, которым замдиректора Ельцин-центра выписали штраф в 45 тысяч рублей. Облсуд основания для отмены постановления не нашел.

Напомним, 20 августа Людмилу Телень признали виновной в дискредитации вооруженных сил РФ – в феврале 2022 года она сделала в соцсети репост сообщения Татьяны Юмашевой, осуждающего СВО. Телень назначили штраф в 45 тысяч рублей.

Екатеринбург

