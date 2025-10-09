российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 октября 2025, 11:36 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

За сентябрь перевозчикам Екатеринбурга выписали штрафов на 15 млн рублей

Перевозчикам, обслуживающим маршруты общественного транспорта Екатеринбурга, за сентябрь 2025 года начислили штрафы на сумму 14 млн 826 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, среди претензий – неудовлетворительное санитарное состояние транспортных средств, выпуск на линию недостаточного количества машин, несоблюдение времени последнего рейса, отсутствие в салоне кондуктора (или иного способа произвести оплату), а также ДТП по вине водителя.

Взыскания наложены на 8 перевозчиков. Штрафы компании должны выплатить в течение 6 рабочих дней после их наложения.

Напомним, в феврале 2025 года транспортникам было выписано 330 штрафов на общую сумму 2 миллиона 539 тысяч рублей. Причины были те же – неудовлетворительное санитарное состояние салонов, недовыпуск машин на линию, несоблюдение времени последнего рейса, отсутствие в салоне кондуктора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Ссылки по теме

За 20 дней работы по брутто-контрактам транспортников оштрафовали на 2,5 млн рублей

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Транспорт,