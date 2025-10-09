За сентябрь перевозчикам Екатеринбурга выписали штрафов на 15 млн рублей

Перевозчикам, обслуживающим маршруты общественного транспорта Екатеринбурга, за сентябрь 2025 года начислили штрафы на сумму 14 млн 826 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, среди претензий – неудовлетворительное санитарное состояние транспортных средств, выпуск на линию недостаточного количества машин, несоблюдение времени последнего рейса, отсутствие в салоне кондуктора (или иного способа произвести оплату), а также ДТП по вине водителя.

Взыскания наложены на 8 перевозчиков. Штрафы компании должны выплатить в течение 6 рабочих дней после их наложения.

Напомним, в феврале 2025 года транспортникам было выписано 330 штрафов на общую сумму 2 миллиона 539 тысяч рублей. Причины были те же – неудовлетворительное санитарное состояние салонов, недовыпуск машин на линию, несоблюдение времени последнего рейса, отсутствие в салоне кондуктора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube