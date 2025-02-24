За 20 дней работы по брутто-контрактам транспортников оштрафовали на 2,5 млн рублей

С 1 февраля 2025 года перевозчикам, обслуживающим маршруты общественного транспорта Екатеринбурга, было выписано 330 штрафов на общую сумму 2 миллиона 539 тысяч рублей. Штрафы были наложены за неисполнение условий брутто-контрактов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, среди претензий – неудовлетворительное санитарное состояние транспортных средств, недовыпуск машин на линию, несоблюдение времени последнего рейса, отсутствие в салоне кондуктора (или иного способа произвести оплату).

Штрафы выставлены как за работу электротранспорта (трамваи, троллейбусы), так и автобусным предприятиям, вне зависимости от формы собственности:

– ЕМУП «Гортранс» (трамвайные перевозки) – 40 штрафов на сумму 59 тысяч рублей;

-ЕМУП «Гортранс» (троллейбусные перевозки) – 8 штрафов на 11 тысяч рублей;

– ЕМУП «Гортранс» (автобусные перевозки) – 42 штрафа на 61 тысячу рублей;

– ООО «Авто-Ном» (автобусные перевозки) – 32 штрафа на 177 тысяч рублей;

– ООО «Пегас» (автобусные перевозки) – 35 штрафов на 552 тысячи рублей;

– ООО «Форт-Транс» (автобусные перевозки) – 23 штрафа на 240 тысяч рублей;

– ООО «УралТрейд» (автобусные перевозки) – 37 штрафов на 329 тысяч рублей;

– ООО «Декар-Бас» (автобусные перевозки) – 33 штрафа на 336 тысяч рублей;

– ООО «Уралтрансгрупп» (автобусные перевозки) – 37 штрафов на 294 тысячи рублей;

– ТК «Авто-Гамма» (автобусные перевозки) – 22 штрафа на 206 тысяч рублей;

– ООО «Союз-Транс» (автобусные перевозки) – 21 штраф на 274 тысячи рублей.

Как ранее сообщил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Ощепков, брутто-контракты дают рычаг воздействия в тех случаях, когда перевозчик не выполняет свои обязательства. После подписания акта, фиксирующего нарушения, транспортному предприятию направляется требование на погашение штрафа – это должно произойти в течение 6 рабочих дней после получения соответствующего документа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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