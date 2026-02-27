российское информационное агентство 18+

Пятница, 27 февраля 2026, 09:30 мск

Новости Екатеринбург

Жители Светлого утром не смогли выехать из района

Утром 27 февраля многие жители микрорайона Светлый не дождались автобуса № 83, который идет из отдаленного района через весь город до Сортировки. Люди, которым не хватило места в автобусе, вынуждены были несколько остановок идти пешком по морозу.

Проблему признали и в администрации Екатеринбурга. «Сегодня утром, в ходе мониторинга движения автобусного маршрута № 83, были выявлены грубые нарушения регулярности движения. Это привело к срыву рейсов с конечной остановки «Микрорайон Светлый». Данная ситуация является недопустимым нарушением условий муниципального контракта. Перевозчик будет незамедлительно вызван в Центр управления перевозками для проведения профилактической беседы», – сообщили в городском департаменте транспорта.

Как уже писал «Новый День», перевозки по маршруту № 83 с 2025 года осуществляет ООО «Уралтрансгрупп». Отметим, в первый же месяц работы предприятие получило от администрации 37 штрафов на 294 тысячи рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

