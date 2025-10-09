российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 октября 2025, 11:36 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Свердловскстат зафиксировал резкий рост цен на бензин

В Свердловской области за прошедшую неделю заметно подорожал бензин.

Как сообщает Свердловскстат, литр бензина марки АИ-92 стоит 60,42 рубля (+1,75% за неделю), марки АИ-95 – 64,52 рубля (+1,49%). Дизельное топливо стоит в среднем 72,63 рубля за литр (+0,82%).

Как сообщал «Новый День», несколько дней назад биржевые цены на бензин Аи-92 выросли до абсолютного рекорда, превысив 74 тысячи рублей за тонну, и стоимость продолжает повышаться. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пытается не допустить роста цен на топливо на АЗС. Ведомство объявило о начале проверки обоснованности ценообразования на автозаправочных станциях в Курской области, Крыму и Краснодарском крае.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Ссылки по теме

«Глобальных проблем нет»: Новак сообщил о росте производства автомобильного топлива

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Транспорт, Экономика,