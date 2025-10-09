Свердловскстат зафиксировал резкий рост цен на бензин

В Свердловской области за прошедшую неделю заметно подорожал бензин.

Как сообщает Свердловскстат, литр бензина марки АИ-92 стоит 60,42 рубля (+1,75% за неделю), марки АИ-95 – 64,52 рубля (+1,49%). Дизельное топливо стоит в среднем 72,63 рубля за литр (+0,82%).

Как сообщал «Новый День», несколько дней назад биржевые цены на бензин Аи-92 выросли до абсолютного рекорда, превысив 74 тысячи рублей за тонну, и стоимость продолжает повышаться. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пытается не допустить роста цен на топливо на АЗС. Ведомство объявило о начале проверки обоснованности ценообразования на автозаправочных станциях в Курской области, Крыму и Краснодарском крае.

Екатеринбург, Елена Владимирова

